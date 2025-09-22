La primavera se instala con máximas superiores a los 20 grados

El inicio de la primavera tuvo días nublados, frescos y con mucho viento, que en algunos puntos de la provincia alcanzó los 90 kilómetros por hora. A partir del lunes 22 y durante casi toda la semana, las jornadas serán más acorde con la estación recién llegada.

Aunque la mañana del lunes será fresca, por la tarde las condiciones mejorarán y las temperaturas llegarán a los 25 grados. El cielo estará despejado y los vientos serán leves.

Para el martes la temperatura seguirá en ascenso (la mínima estará en los 6 grados y la máxima rozará los 24) aunque retomarán los vientos, con ráfagas del norte que despejarán el cielo.

El miércoles se espera poco cambio de la temperatura (8 de mínima, 23 de máxima) con vientos del sureste. Finalmente, el jueves continuará la tónica de más calor y más viento, con el día más caluroso de la semana, ya que la mínima se establecerá en 11 grados y la máxima en 28.

Del mismo modo, el viento será del norte con ráfagas muy fuertes.