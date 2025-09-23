Paro en el Garrahan: "El aumento del Gobierno es un parche"

Trabajadores del Hospital Garrahan implementaron un nuevo paro por 48 horas y aseguraron que el aumento anunciado ayer por el Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud Mario Lugones, "es un parche" y aseguraron que "el plan de lucha sigue activo" y "más fuerte que nunca".

En declaraciones a Noticias Argentinas, empleados comprendidos en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) indicaron que este paro se da en un contexto "marcado por el escándalo del fondo de inversión" donde el Gobierno "destinó 40.000 millones de pesos" que pertenecen al trabajo genuino de los trabajadores del Garrahan y que son recursos que "por ley" deben "reforzar" sus salarios.

"Ante esta situación, el Gobierno anunció un aumento que es un parche, es inconsulto, insuficiente y, además, es discriminatorio, ya que los montos no son iguales para todos", sostuvieron.

En la misma línea, destacaron que estas jornadas "llevan meses" y están "más vigente que nunca", después del veto que firmó el presidente Javier Milei para anular la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso de la Nación, lucha que llevaron adelante junto a la comunidad universitaria que atraviesa la misma situación.

Paralelamente, recordaron que, el próximo 2 de octubre, está programada una sesión en el Senado en la que se tratará el rechazo al veto presidencial. En el caso de que esto suceda, Milei "tendrá la obligación de promulgar la ley": "Esperamos que no haya sorpresas", añadieron.