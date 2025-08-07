  • Nuestras redes
10°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

Diana Mondino

Lapidaria crítica contra el presidente Milei

En su reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, cuestionó al presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones. "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto". 

Por redacción
| Hace 1 hora
Diana Mondino en el medio árabe. Foto Página 12

En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la ex ministra Diana Mondino reapareció con una declaración lapidaria contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y sembró dudas sobre sus motivaciones: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

 

Según supo Noticias Argentinas, durante una entrevista para un medio extranjero, Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

 

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan a pocas semanas de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.

 

Su reaparición pública con una crítica de este calibre expone la feroz interna en el oficialismo y profundiza la crisis generada por el caso $LIBRA.

 

Fuente: NA. Foto: Página 12

 

