Miércoles 24 de Septiembre de 2025

Miércoles 24 de Septiembre de 2025

Juicio por jurados populares

"Nunca lo vi al nene”, reveló el policía acusado por el crimen de Bastian

Juan Alberto García Tonzo dijo que experimentó una sensación de “miedo y nerviosismo” cuando fue asaltado por cuatro motochorros.

Por redacción
| Hace 2 horas
Bastian Escalante Montoya. Foto: NA.

Juan Alberto García Tonzo, el policía bonaerense de 31 años acusado por el crimen de Bastian Escalante Montoya en la localidad bonaerense de Wilde, declaró en el juicio por jurados populares y afirmó que disparó por “miedo y nerviosismo” al momento de ser atacado por motochorros, al tiempo que sostuvo: “Nunca lo vi al nene”.

 

 

El implicado, que se encuentra sindicado por el delito de homicidio simple con dolo eventual e intento de homicidio en exceso de legítima defensa, compareció en la última jornada del debate que se realiza en el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda.

 

 

De acuerdo a su testimonio, el 10 de julio de 2024, llegó a la Escuela Técnica N°3 para buscar a su hija, bajó de la moto y observó cómo se le acercaban dos motos con cuatro hombres con el objetivo de robarle.

 

 

Conforme a su declaración, uno de los delincuentes le dijo: “Quedate quieto o te mato”. En ese instante, extrajo su arma reglamentaria, dio la voz de alto y abrió fuego contra los atacantes.

 

 

García Tonzo sostuvo que, “al escuchar detonaciones”, decidió repeler la agresión, motivo por el que una de las motocicletas se dio a la fuga, pero la otra no.

 

 

“Sentí nerviosismo y miedo. Traté de resguardar mi vida”, agregó el oficial, quien “se escondió detrás de un poste” y comenzó a “efectuar disparos”.

 

 

Luego, oyó los gritos de socorro de Johana, la madre de Bastian, quien se encontraba en el suelo tras recibir dos tiros: “Vi a una mamá con un nene en un charco de sangre”.

 

 

El acusado afirmó que experimentó una sensación de “desesperación” por la situación, pero “no sabía” de qué manera “ayudar”.

 

 

“Nunca lo vi al nene”, reveló, mientras que admitió haber tenido un comportamiento negligente: “Cuando disparé, interpreté que estaba en peligro”.

 

 

Este miércoles se conocerán los alegatos de las partes y el jurado dictaminará el veredicto.

 

 

NA. 

 

