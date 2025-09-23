  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Miércoles 24 de Septiembre de 2025

15°SAN LUIS - Miércoles 24 de Septiembre de 2025

Copa Sudamericana

Con mucho corazón y suerte: Lanús es semifinalista

Con el histórico empate en 1 que logró en el Maracaná, el "Granate" avanzó de ronda en el certamen internacional por la victoria obtenida en la Fortaleza en el duelo de ida.

Por redacción
| Hace 1 hora

Lanús igualó este martes como visitante por 1-1 ante Fluminense de Brasil, en un encuentro llevado a cabo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

 

El gol del conjunto granate lo convirtió Dylan Aquino, a los 22 minutos del segundo tiempo, mientras que Agustín Canobbio había abierto el marcador para los locales, a los 20’ de la etapa inicial.

 

Con este resultado, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino avanzó a la siguiente instancia del certamen internacional, por la victoria obtenida en La Fortaleza, donde deberá enfrentarse al ganador de la serie entre Alianza Lima (Perú) y Universidad de Chile (el cotejo de ida entre ambos terminó en empate sin goles).

 

El segundo tiempo del duelo se vio demorado por incidentes en las tribunas del estadio Maracaná.

 

Previo al comienzo de la segunda parte, la Policia brasileña comenzó a golpear a los hinchas del conjunto "Granate".

 

Según trascendió, los incidentes habrían comenzado por altercados entre miembros de la barra del cuadro argentino en los baños del histórico recinto, por lo que la Policía habría intervenido para evitar que el incidente pase a mayores.

 

 
