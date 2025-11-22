Glorioso: Lanús se coronó con la Copa Sudamericana por penales

La final de la Copa Sudamericana se palpitó a lo grande en Paraguay. En el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Lanús se enfrentó ante Atlético Mineiro de Brasil, en una disputa histórica.



Luego de un empate agónico durante la primera y segunda tanda, pasaron a tiempo complementario. En esos minutos, el agotamiento físico fue clave y cada instancia fue dramática. Finalmente, el empate persistió y fueron a penales.



Más allá de los obstáculos y el agotamiento, Lanús fue más grande y se quedó con el triunfo. Fue en la tanda de penales, por goles de Carlos Izquierdoz, Sasha Marchic, Dylan Aquino, Agustín cardozo y Franco Watson.



Primer tiempo



El partido arrancó a las 17, ante un estadio colmado y lleno de expectativas. El delantero Hulk tocó para su compañero ante el pitido del chileno Piero Maza e inició la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro de Brasil.



Casi a la media hora de juego, Lanús "se salvó". Tras una mano de Eduardo Salvio en el vértice derecho del área de Lanús, el mediocampista Bernard se hizo cargo de un tiro libre que parecía que iba a ser centro o toque en corto al delantero Hulk.



Sin embargo, el experimentado futbolista le pegó con comba al segundo palo del arquero Nahuel Losada que voló y, con fortuna, vio como la pelota se estrelló en el palo y salió hacía el lateral.



Toda la primera tanda se dirimió entre jugadas que buscaron marcar el gol, sin mayores resultados. La etapa terminó con un 0-0.

Segundo tiempo



Para iniciar el arranque del complemento, el delantero Marcelino Moreno tocó para su compañero Rodrigo Castillo ante el pitido del chileno Piero Maza.



En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, los equipos igualaban. Si bien no llegaba a lastimar a la última línea de Lanús, es cierto que el equipo bresileño dominó los hilos en esas instancias con un "Granate" que se empezó a fundir físicamente ante una agobiante tarde de calor en Asunción.

Alargue



El alargue fue verdaderamente para el infarto. Con jugadores notablemente cansados, cada equipo lo dio todo para lograr imponerse. El estadio vibró fuerte con el grito de los hinchas. Sin embargo, ninguno de los clubes pudo marcar la diferencia. Cuando parecía que las jugadas llevaban a Lanús a imponerse, todo se esfumaba en el instante: los hinchas se agarraban la cabeza, frotando con indignación sus manos. Los suspiros, fueron el epicentro de una tarde clave.



Oscar Ruggeri y Diego Tardelli ingresaron la copa al estadio



El histórico defensor central campeón del mundo con la Selección argentina y de retiro profesional en Lanús, Oscar Ruggeri, y el campeón de la Copa Libertadores 2013 con el Atlético Mineiro de Brasil, Diego Tardelli, ingresaron la Copa Sudamericana a la mitad del estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

NA/Redacción.