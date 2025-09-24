Tensión en PAMI San Luis por la designación de Morales y una ola de nombramientos

La Resolución 2275/2025 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) formalizó la designación de Cecilia Alejandra Morales como titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) XXVI – San Luis. El documento, firmado el 23 de septiembre por el director ejecutivo Esteban Ernesto Leguizamo, establece que la funcionaria deberá presentar antecedentes penales, examen médico y declaración jurada patrimonial antes de su alta definitiva.

Pero detrás de la formalidad administrativa, en la obra social de jubilados y pensionados se vive un clima de tensión política.

Fuentes internas advirtieron que Morales responde a la línea de los dirigentes Negri y Abdala y que su llegada reemplaza a Patricia Vallesi, quien —según esas voces— “respondía a Carlos González D’Alessandro”, dirigente libertario que integra un bloque propio en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los empleados denuncian además una ola de designaciones en el interior de la provincia, con casos como el de Buena Esperanza, donde se nombraron tres personas en una delegación que históricamente funcionaba con un solo agente. “Los trabajadores históricos están horrorizados porque vinieron con ganas de pasarse por el cuello la institucionalidad del PAMI”, describió un referente gremial.

El malestar se profundizó con el desplazamiento de Camilo Verges, coordinador de contaduría, movimiento interpretado como un golpe a la estructura administrativa local y a la carrera de quienes llevan años en el organismo.

Mientras Morales completa los trámites exigidos para asumir formalmente, el personal de San Luis reclama que se respete la carrera administrativa y teme que la conducción responda más a acuerdos políticos nacionales que a las necesidades de los jubilados y pensionados de la provincia.

