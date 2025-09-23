  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Martes 23 de Septiembre de 2025

26°SAN LUIS - Martes 23 de Septiembre de 2025

Clausura 2025

San Luis FC empató sin goles ante Platense en su visita a Vicente López

El conjunto puntano igualó 0-0 esta mañana como visitante, con un once sólido y ordenado.

Por redacción
| Hace 3 horas

San Luis FC igualó 0 a 0 frente a Platense esta mañana en condición de visitante. El equipo dirigido por Leandro Páramo salió a la cancha con: Rivarola (12), Latorre (6), Scanio (33), Sosa (4), Hartvig (22), Dubra (18), Vallejos (15), Rocha (13), Miranda (11), Vázquez (19) y Cordero (10).

 

 

