16°SAN LUIS - Lunes 22 de Septiembre de 2025

Venció a Defensa

Estudiantes quedó cerca de liderar en el Clausura

El defensor Rafael Delgado convirtió el único gol, en contra de su arco.

Por redacción
| Hace 1 hora

Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta lunes, en el estadio "UNO Jorge Luis Hirschi" y que completó la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

 

El único gol del encuentro llegó a los 30 minutos de la segunda etapa, convertido por el defensor Rafael Delgado, en contra.

 

Con la victoria, el “Pincha” alcanzó la tercera posición de la zona A, con 15 puntos, mientras que el elenco dirigido por Mariano Soso es octavo, en el último puesto de clasificación, con tres unidades menos.

 

En la próxima fecha, el conjunto de Eduardo Domínguez visitará a Newell’s, el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 19:00 horas, mientras que el “Halcón” recibirá a Boca, el sábado 27 a las 19:00.

 

