15°SAN LUIS - Lunes 24 de Noviembre de 2025

Anuncian lluvias

Ola de calor al inicio de la semana, ¿hasta cuánto subirá la temperatura?

Hasta el miércoles por lo menos, la provincia tendrá calores con valores superiores a los normales para noviembre. El miércoles y el jueves, probablemente llueva. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Con temperaturas superiores a la media para esta época del año, San Luis es posible escenario de una ola de calor que afectará durante toda la semana. El promedio de máximas estimado supera los 30 grados y la Red de Estaciones Meteorológicas emitió un alerta al respecto.

 

 

Algunos puntos del departamento Ayacuho y el sector oeste del Juan Martín de Pueyrredón aparecen en el mapa de calor como espacios críticos, con temperaturas que rozarán los 34 grados.

 

 

Durante esta semana –señaló la REM- se espera que continúe el aumento de la temperatura y que “se superen las medias normales para el mes de noviembre”.

 

Hasta el miércoles inclusive se esperan esos valores aunque el jueves bajará levemente, producto de la probabilidad de lluvia que se anuncia para esos días.

 

 

