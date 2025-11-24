Cuatro personas hospitalizadas tras un fuerte choque

El lunes empezó en San Luis con un fuerte accidente de automóviles que, por la fuerza del impacto, terminó con cuatro personas hospitalizadas.

El hecho ocurrió antes de las siete de la mañana en el cruce de calle Franco Pastore (la continuación Sucre) y la colectora norte de la Avenida de Circunvalacion en la ciudad de San Luis, una zona muy transitada.

Como consecuencia del violento impacto cuatro personas fueron hospitalizados, uno en estado muy delicado según comentaron testigos del siniestro.

El accidente fue protagonizado por un Volskwagen Polo que venía por la colectora norte y colisionó con un FIAT 147 que se desplazaba por Franco Pastore. La Policía no informó la identidad de los ocupantes de los rodados.