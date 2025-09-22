Un amor que se hizo músculo entre medallas, pesas y un hijo de cuatro patas

El torneo nacional de Powerlifting de Villa María es muy importante en la vida de Lucía Heredia y Franco Ferreyra, dos de los exponentes más exitosos que tiene la provincia del deporte. Más allá de los resultados que siempre son excelentes, en la edición del año pasado de ese campeonato empezó su historia de amor. Con un tercer protagonista central.

Lucía estaba afuera del salón de competencias, teléfono mano, hablando con su familia. De repente, Mamba, una perra de imponente porte, se acercó y le dio la patita. Detrás de la mascota estaba Franco, quien la había encontrado en la calle tiempo antes y la lleva a todos los torneos a los que asisten. Las coincidencias fueron muchas. Una: ambos habían salido primeros en el torneo.

Un año después, Villa María recibió nuevamente a Lucía y a Franco, ahora en pareja, radicados en La Toma, donde ella vivía y donde él se asentó desde Río Cuarto, con Mamba, obviamente. Heredia salió primera y Ferreyra segundo, los que le dio la participación para el Mundial de Brasil, que se desarrollará del 22 al 26 de octubre.

“Necesitamos para viajar unos 800 mil pesos, que lo estamos recaudando de todas maneras”, dijo la joven, quien hace dos años se dedicó a la competencia porque debido a su asma no puede hacer deportes que la agiten. El alias para las donaciones es mundialbrasil.mp

Tanto Heredia como su pareja saben lo que es ahorrar para viajar a las competencias. Tras el episodio de Mamba el año pasado, se clasificaron al Iberoamericano de Chile y, sin querer, se volvieron a encontrar. “Nos juntábamos a comer, comprábamos fruta y compartimos el viaje, todo con Mamba de por medio”, recordó Lucía.

Las competencias de Powerlifting consiste en tres movimientos: sentadilla, banco plano y despegue de la barra del piso. En cada uno hay tres posibilidades con el peso que se sube de acuerdo a los pedidos de cada competidor. En la suma, Heredia sumó 440 kilos, lo que le permitió ser primera en la categoría; y Ferreyra subió a 530, segundo en la clasificación final.

Para llegar a Villa María, el matrimonio pasó un clasificatorio regional en La Toma, en abril. “Desde que nos conocimos el año pasado no nos separamos más y vivimos este deporte a pleno. Él es mi entrenador y yo su alumna. A la vez somos muy compañeros y trabajamos a la par, tratando de juntar plata para cada viaje”, concluyó Lucía.