Crisely Pavón, la estadounidense que quiere dejar su sello en San Luis FC

La estadounidense Crisely Pavón llegó a San Luis FC como una de las refuerzos para esta temporada de las “Pibas” en la Primera A. Se desempeña como volante central y se reparte la franja central con la uruguaya Nikol Laurnaga, estandarte del ascenso de la B a la A.

Mientras acomoda su castellano, al que intenta pulir día a día, Cris está feliz en San Luis: “Desde que llegué estoy impactada, todos me tratan muy bien; las compañeras son positivas, muy buenas”.

Tiene 23 años y su experiencia competitiva se resume en el fútbol de los Estados Unidos: “San Luis es mi primer equipo profesional, antes jugué ligas en universidades”, cuenta.

Cuatro son las futbolistas extranjeras que tiene San Luis FC en el plantel. Las volantes Crisely Pavón (EE.UU) y Nikol Laumaga (Uruguay), la goleadora Kimberly Campos (Venezuela) y la arquera Ivette Alvarado (México).

Existe un vínculo muy fuerte que la empujó a venir a Argentina: “Quería jugar aquí, mi papá es de Córdoba y San Luis es perfecto. Las pibas son muy unidas y eso ayuda mucho”.

Después del primer tiempo del partido que el sábado San Luis FC empató ante San Lorenzo 0 a 0, la ayudante de campo Samanta Montero se quedó con Pavón mostrándole en imágenes detalles de sus movimientos en esos primeros 45 minutos. Cuestiones a ajustar.

Cris indica: “Es muy fuerte el torneo, se juega muy rápido y me gusta mucho la pasión; aquí hay más pasión que en Estados Unidos. Todos, el cuerpo técnico, las compañeras y los dirigentes están atentos a todos los detalles”.

Pavón ya adelanta: “Me gustaría quedarme en San Luis. Me gusta como son las cosas aquí, se mueven como una comunidad, en las prácticas todo es muy cordial y a la vez son exigentes”.

Crisely pone la mira en el campeonato y asegura: “Las cosas van bien, haremos un gran torneo. Las ‘Pibas’ seguiremos haciendo historia”.

El domingo en Córdoba

San Luis FC jugará por la 10ª fecha el domingo a las 15 frente a Belgrano, en el Predio “Armando Pérez”, en Córdoba. Las “Piratas” tienen 14 puntos, al igual que las puntanas, pero con un partido menos.

La fecha comenzará mañana, con dos partidos: San Lorenzo vs. Newell’s, a las 11, y Banfield vs. SAT, desde las 15.

Seguirá el sábado, con otros dos juegos: Estudiantes de Buenos Aires ante Boca, a las 12:15, y Rosario Central vs. Platense, a la 16.

El domingo, además de Belgrano vs. San Luis FC, jugarán Independiente ante UAI Urquiza a las 11 y Gimnasia ante Excursionistas a las 14.

El lunes completarán Ferro vs. Racing, desde las 14, y River frente a Huracán, a partir de las 15.

Las "Pibitas" juegan en casa

San Luis FC jugará con sus juveniles en el torneo de la AFA este domingo en la Villa Deportiva ante Social Atlético Televisión (SAT), de Buenos Aires.

Los partidos serán en la cancha número 1, con los siguientes horarios: desde las 10, jugarán en Sub 14; a las 11:30, en Sub 16, y desde las 13:30, en Sub 19.

Convenio de expansión

San Luis Fútbol Club firmó un convenio con el club San Martín de la localidad bonaerense de América, para que los planteles juveniles de la institución y futbolistas de la zona cercana a América, en el partido de Rivadavia, al oeste de la provincia de Buenos Aires, viajen a San Luis a realizarse pruebas con la posibilidad de integrar los planteles que compiten en divisiones menores de la AFA y en Primera A.