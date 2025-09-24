¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Juventud por el Federal A?

El Torneo Federal A 2025 entra en su etapa de definición y Juventud Unida Universitario será parte de esa contienda. Aunque para que el equipo de San Luis vuelve a competir en el certamen faltan unas cuantas semanas y otras instancias por resolver.

Este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta de un octogonal disputado por los equipos que tuvieron mejor performance en la primera etapa, entre los que no está Juventud, y que disputan el primer ascenso. Los ganadores de los cruces irán a semifinales.

Deportivo Rincón va con ventaja de 2 a 1 con Sportivo Belgrano; San Martín de Formosa debe revertir un 0-1 ante Ciudad de Bolívar, que ganó de visitante; Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy está en la misma complicada situación ante Argentino de Monte Maíz, que ganó 1 a 0 en su visita y ahora define de local; y en un duelo de grandes Olimpo de Bahía Blanca tiene que visitar a Atlético de Rafaela luego del 0 a 0 del primer partido.

Esas llaves son importantes para Juventud porque de los perdedores de allí surgirá el rival del equipo puntano, que está en la misma condición que El Linqueño (Lincoln), Sol de Mayo (Viedma) y Sportivo Las Parejas. Esos duelos se jugarán recién la segunda semana de octubre.

Por otra parte, el fin de semana que viene comenzará la Reválida, que reunirá a los equipos que quedaron en el camino del ascenso directo y los que no lograron ingresar a la Fase Campeonato. Los cruces confirmados son Atlético San Martín (Mendoza) vs. Sarmiento (La Banda); Sarmiento (Resistencia) vs. Sportivo Atenas (Río Cuarto); Germinal (Rawson) vs. 9 de Julio (Rafaela); Bartolomé Mitre (Posadas) vs. Costa Brava (Gral. Pico); Boca Unidos (Corrientes) vs. Juventud Antoniana (Salta); Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca); Douglas Haig (Pergamino) vs. Independiente (Chivilcoy) y Kimberley (Mar del Plata) vs. Cipolletti (Río Negro).