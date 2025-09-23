Recusaron al tribunal y se suspendió el juicio por la desaparición de Abel Ortiz

El juicio a Marcelo Acevedo, Alejandra Espinosa y María Vázquez por asociación ilícita y la desaparición de Abel Ortiz, ocurrida hace once años, comenzó este lunes en los Tribunales de Villa Mercedes, pero quedó suspendido luego de que las defensas recusaran a los jueces por supuesta falta de imparcialidad.

A las 10:30 se abrió la audiencia ante el Tribunal integrado por Sandra Ehrlich —presidenta—, María Eugenia Zabala Chacur y José Luis Flores. Minutos después, el defensor de Espinosa, Valentín Rivadera, informó que las partes habían explorado un acuerdo de juicio abreviado y pidió que, de aceptarse, la audiencia fuera a puertas cerradas.

Tras un breve cuarto intermedio, los magistrados rechazaron el planteo. Argumentaron que el debate oral es “el modo natural con todo el rigor constitucional para las garantías de quienes afrontan una acusación”. La negativa derivó en que los abogados de los tres imputados solicitaran el apartamiento del tribunal, lo que forzó la suspensión del proceso.

La defensora oficial Rocío Mediavilla representa a María Vázquez, mientras que Pascual Celdrán asiste a Marcelo Acevedo.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Néstor Lucero y Leandro Estrada, sostiene que los acusados integraron una asociación ilícita responsable de distintos delitos, entre ellos la desaparición de Abel Ortiz. Ahora, la Cámara deberá resolver si acepta la recusación o confirma a los jueces para continuar con el juicio.

