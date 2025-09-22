  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Martes 23 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Martes 23 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Nuevo ataque

Delincuentes carnearon cinco corderos en la Escuela Agraria de Justo Daract

En la noche del 21 de septiembre, desconocidos entraron a los corrales de la escuela técnica Nº21 "Maria Auxiliadora" de Justo Daract y carnearon cinco corderos. Es el segundo hecho en el mes. 

Por redacción
| Hace 11 horas

En la noche del 21 de septiembre, Día del Estudiante, desconocidos ingresaron a los corrales de la Escuela Agraria de Justo Daract y carnearon cinco corderos. Es el segundo hecho en el mes y generó indignación en una ciudad donde el agro y la ganadería son parte de la identidad.

 

La Dirección y la Asociación Cooperadora denunciaron el episodio, que se suma al robo anterior aún sin respuestas judiciales. “Un golpe más a todo nuestro esfuerzo colectivo”, lamentaron en el comunicado institucional.

 

 

 

El hecho golpea doblemente a la comunidad: no solo porque se produjo en la fecha en que se celebra a los estudiantes, sino también porque Justo Daract tiene a la Escuela Agraria como referencia educativa y social. Allí se forman generaciones ligadas al campo y la producción, actividades centrales en la vida de la ciudad.

 

 

 Solo dejaron la cabeza de los bovinos.

 

 

La institución reclamó a la sociedad que brinde datos que puedan ayudar a identificar a los responsables, insistiendo en que hechos de este tipo afectan directamente al trabajo comunitario. “El silencio te hace cómplice”, remarcaron, en un pedido que trasciende las aulas y toca de lleno la sensibilidad de un pueblo que respeta profundamente a su escuela.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo