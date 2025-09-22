Extendieron la preventiva a un imputado por violar y amenazar a la hija de su ex

Un hombre que desde hace un año está preso en la cárcel de San Luis, acusado de haber abusado sexualmente y amenazado a la hija de su ex pareja, seguirá con prisión preventiva por 4 meses más hasta que sea juzgado.

Este lunes, el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Luciana Banó, se resolvió prorrogar de detención por 120 días más del imputado por “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, amenazas y amenazas agravadas por el uso de arma”.

Durante la audiencia, la fiscal María Delia Bringas, titular de la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1, solicitó la extensión de la medida cautelar y explicó que la causa se encuentra próxima a ser elevada a juicio y que continúan vigentes los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.

Al momento de la formulación de cargos, la Fiscalía había señalado que la expectativa de pena no permitía una condena en suspenso y que “debía cautelarse la seguridad de la víctima”. Remarcó que la niña no solo fue abusada, sino también amenazada con un arma de fuego. En esa instancia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia adhirió al planteo de la acusación.

Prensa del Poder Judicial puntualizó que por "tratarse de un delito contra la integridad sexual, no se informa la identidad del acusado ni de la víctima. Esta medida se adopta en resguardo de los derechos de la niña y de su entorno familiar, en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales que garantizan su protección integral".