Deportivo Riestra le ganó a River Plate en el Monumental
El equipo visitante demostró mayor efectividad para llevarse los tres puntos en un partido donde River Plate no logró capitalizar su dominio territorial.
Deportivo Riestra consiguió una valiosa victoria como visitante al vencer por 1-2 a River Plate en el estadio Monumental. El encuentro mostró a un equipo local con control de la pelota, pero que encontró dificultades para superar la sólida estructura defensiva del rival.
Fue el propio Riestra quien se adelantó en el marcador. A los 12 minutos de juego, Antony Alonso completó una jugada en el área para establecer el 0-1.
River Plate reaccionó y logró equilibrar el partido. A los 25 minutos, la intervención de Jorge Galoppo fue decisiva para que el equipo local empatara la contienda con un remate preciso que hizo el 1-1.
Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo, Deportivo Riestra volvió a tomar la ventaja. A los 51 minutos, Pedro Ramírez anotó el tanto que definiría el resultado final, aprovechando una oportunidad dentro del área para marcar el 1-2.
En los minutos restantes, River Plate buscó el segundo empate, pero no encontró la forma de traspasar la defensa organizada del visitante, que administró su ventaja hasta el pitido final.
