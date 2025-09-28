Deportivo Riestra le ganó a River Plate en el Monumental

Deportivo Riestra consiguió una valiosa victoria como visitante al vencer por 1-2 a River Plate en el estadio Monumental. El encuentro mostró a un equipo local con control de la pelota, pero que encontró dificultades para superar la sólida estructura defensiva del rival.

Fue el propio Riestra quien se adelantó en el marcador. A los 12 minutos de juego, Antony Alonso completó una jugada en el área para establecer el 0-1.

River Plate reaccionó y logró equilibrar el partido. A los 25 minutos, la intervención de Jorge Galoppo fue decisiva para que el equipo local empatara la contienda con un remate preciso que hizo el 1-1.

Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo, Deportivo Riestra volvió a tomar la ventaja. A los 51 minutos, Pedro Ramírez anotó el tanto que definiría el resultado final, aprovechando una oportunidad dentro del área para marcar el 1-2.

En los minutos restantes, River Plate buscó el segundo empate, pero no encontró la forma de traspasar la defensa organizada del visitante, que administró su ventaja hasta el pitido final.