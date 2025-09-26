Diversidad, deportes urbanos y tradicionales, la delegación puntana para los Evita

La nueva edición de los Juegos Evita que comienza el lunes en Mar del Plata tendrá a 244 deportistas de San Luis que competirán en las 36 disciplinas. Atletismo, natación, boxeo, rugby y hockey son algunas de las competiciones del encuentro que tendrá además deportes urbanos como el freestyle, breaking y E-sports.

En total, la delegación puntana se conformará de 339 personas que el domingo salieron rumbo a su destino deportivo y tiene previsto participar de la ceremonia inaugurales, el lunes por la tarde. Los Juegos se desarrollarán hasta el sábado 4 de octubre.

En deportes adaptados, la provincia tendrá presencia en pruebas de atletismo, goalball, vóley sentado, básquet en silla de ruedas, tenis de mesa, natación, parapowerlifting y bochas.