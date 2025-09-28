Russell Nelson, presidente de los mormones, murió a los 101 años

Russell M. Nelson, presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleció el sábado a la noche a los 101 años. Asumió el liderazgo de la Iglesia en 2018 y se convirtió en la persona de mayor edad en ocupar el cargo.

El comunicado oficial de la iglesia mormona: cuál es la causa de su fallecimiento



La noticia fue confirmada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Allí, a través de un comunicado oficial, informaron que Nelson falleció en su casa en Salt Lake City.



“Con pesar anunciamos que Russell M. Nelson, amado Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleció pacíficamente poco después de las 22 hs. MDT de hoy en su hogar en Salt Lake City", sostuvo el comunicado sin agregar más detalles.



A Nelson le sobreviven su esposa Wendy, ocho de sus diez hijos, 57 nietos y más de 167 bisnietos. En 2005, su primera esposa, Dantzel White, falleció a los 78 años de manera "inesperada, pero pacífica" en su hogar de Salt Lake City.

Los antecedentes de Russell Nelson en la iglesia



Russell Marion Nelson nació en Salt Lake City el 9 de septiembre de 1924. Pese a no formar parte de una familia de la Iglesia Santos de los Últimos Días, era enviado por sus padres a las reuniones del clero.



En 1945, Nelson obtuvo su licenciatura en ciencias biológicas básicas y posteriormente obtuvo un doctorado.



En 1941, se graduó de la Escuela Secundaria East de Salt Lake. Cuatro años después, obtuvo su Licenciatura en Ciencias Biológicas Básicas y fue residente en el Hospital General de Massachusetts en Boston y en la Universidad de Minnesota, donde consiguió su doctorado en 1954.



Luego de obtener su doctorado, se destacó como cirujano cardíaco venerado. En 1955, realizó la primera cirugía a corazón abierto en Utah y ejerció diferentes cargos como presidente de la Sociedad de Cirugía Vascular, director de la Junta Americana de Cirugía Torácica, presidente del Consejo de Cirugía Cardiovascular de la Asociación Americana del Corazón y presidente de la Asociación Médica del Estado de la Colmena.



“Todos los que hemos trabajado con Russell M. Nelson, y los muchos con quienes ha enseñado y se ha relacionado, nos hemos maravillado de su extraordinaria modestia para un hombre de grandes logros”, dijo Dallin H. Oaks, presidente del Quorum de los Doce Apóstoles.

Su carrera en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días



En 1985, su carrera como cirujano culminó cuando fue llamado como apóstol del Cuórum de los Doce Apóstoles, el segundo cargo más importante de la empresa, cuyos miembros sirven a tiempo completo de por vida. Para 2018, se convirtió en líder de la Iglesia y realizó cambos trascendentales como:

La reducción de los servicios de su iglesia a nivel mundial de tres a dos horas.

Desvinculación con los Boy Scouts of America para crear un propio programa juvenil de la iglesia

Construcción de mayores templos.



Pese a estas innovaciones, Nelson se enfrentó a críticas por su gestión durante la pandemia del COVID-19. En ese sentido, fue precursor de cerrar las iglesias y promovió tanto el uso de mascarillas como la vacunación.



