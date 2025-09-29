Imágenes quietas en la parte de arriba del mundo

El paso previo del festival OFF (Otro Festival de Fotografía) será la proyección de un documental muy prestigioso entre los artistas visuales. “Errante, la conquista del hogar”, la película de Adriana Lestido que retrató un año y medio en el Círculo Polar Ártico, tendrá dos funciones especiales en San Luis, el jueves 2 y el domingo 5 de octubre.

Las salas de Cinemacenter en el San Luis Shopping Center serán el escenario de las proyecciones que se realizarán a las 19:20 con entradas a 4 mil pesos. La función forma parte del OFF, que se realizará el 10, 11 y 12 de octubre, en Merlo.

La película es presentada como “una meditación visual” sobre el retorno al origen a partir del registro fotográfico de un viaje que Lestido, una de las fotógrafas argentinas más reconocidas en el mundo, hizo durante un año y medio en la soledad del extremo del mundo. La fotógrafa registró el paisaje de las cuatro estaciones y “la fusión interna con aquello que se mira para permitir la propia transformación”.

Más allá de las imágenes perfectas filmadas por la directora, la película cuenta con la música de Ketil Bjørnstad, Nick Cave y Gabo Ferro.

El festival de fotografía tendrá una programación gratuita que estará dirigido e integrado por artistas visuales, fotógrafos, estudiantes, instituciones educativas y público general. Habrá talleres, mesa de debate, presentaciones de libros, proyecciones, exposiciones de fotolibros y una muestra fotográfica en las calles de la ciudad.