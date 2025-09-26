San Luis es una de las cinco provincias que no tiene selectivo para el PreCosquín

Por primera vez en muchos años, San Luis no tendrá sede selectiva para el PreCosquín, una decisión muy perjudicial para los folcloristas de la provincia que anhelan estar en el mítico escenario de la plaza Próspero Molina. La ausencia de la primera instancia del certamen es un hueco cultural que solo tienen cinco provincias este año.

Los selectivos provinciales son el primer paso que cantores, músicos y bailarines tienen que dar en un largo recorrido que los lleve al festival. Los ganadores en esas instancias pasan al PreCosquín, otro extenso certamen que se desarrollará a principios de enero ya en la plaza Próspero Molina y que clasificará a su vez a un tercer paso, las finales.

A lo largo de todo el país hay 57 sedes diseminadas en la mayoría de las provincias argentinas que inician la edición 54 del Certamen Nacional para Nuevos Valores. San Luis no tendrá ninguna por una razón sencilla: el Gobierno Provincial se negó a prestar apoyo para su realización.

Los gastos operativos para la organización fueron históricamente proporcionados por los estados provinciales, una situación que permite que San Juan, Catamarca y Chaco tengan, por ejemplo, dos fechas para sus artistas. Y Tierra del Fuego, una.

La provincia llevaba por lo menos diez años con certámenes clasificatorios con sedes móviles que se asentaban de acuerdo al interés y al aporte de los municipios en conjunto con el gobierno provincial: Justo Daract, Santa Rosa del Conlara y El Morro fueron los escenarios en los últimos tres años. Los encuentros eran un punto de reunión de artistas locales y verdaderas peñas que funcionaban como excusa para que la gente escuchara y viera a los folcloristas durante toda una jornada.

Corrientes, La Rioja, Misiones y Tucumán son las otras provincias que desistieron de recibir el selectivo, por lo que sus artistas tendrán que buscar otras sedes para ser parte del festival mayor del folclore argentino. La reglamentación del PreCosquín permite que valores que no son del lugar donde se realiza sean parte del concurso pero en la prosecución de la competencia actuarán en representación de esa sede.

Que no haya selectivo en el territorio provincial no significa de modo alguno que los artistas puntanos se hayan quedado de brazos y piernas cruzadas. De hecho, Alexis Logiudice se clasificó como solista de malambo el domingo pasado por la sede Godoy Cruz y el ballet La sajuriana viajó el domingo 27 a San Juan, donde el conjunto de malambo también consiguió el pase y estará en el certamen cordobés. Para viajar, los artistas tuvieron que gastar cerca de 4 millones y medio de pesos.

Otros ballets de la provincia están evaluando su participación en otras sedes, con el trabajo de todo un año puesto artística y económicamente en viajar afuera de la provincia para cumplir su sueño.