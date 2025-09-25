Septiembre se despide con cuatro novedades variadas

La cartelera de los cines de San Luis cierra septiembre con una variedad de géneros que se evidencia en sus cuatro estrenos: un drama épico, una de terror, una infantil y un musical completan una grilla con muchas opciones. “Una batalla tras otra”, con Leonardo Di Caprio; “Camina o muere”, basada en un cuento de Stephen King; “La casa de las muñecas de Gabby”, que salta de YouTube al cine; y “Hamilton”, de extraño recorrido, son las novedades en San Luis.

Bajo la dirección del galardonado Paul T. Anderson y con un elenco que incluye también a Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall y Wood Harris, “Una batalla...” relata la vida de un revolucionario que vive afectado por el consumo de drogas mientras su hija trata de seguirle los pasos. El regreso de un antiguo enemigo y la desaparición de la joven harán que el protagonista reaccione.

La historia de Stephen King que llega a los cines esta semana tiene a cien adolescentes en una brutal competición en la que deben caminar sin descanso. El título de la película es literal: los chicos mueren si se detienen; así hasta que haya un ganador.

Para los más chicos, la opción es “La casa de muñecas de Gabby”, el traspaso de la serie al cine en el que la joven viaja con su abuela hasta que su preciado juguete queda en manos de la excéntrica gata. Es entonces cuando la dueña reúne a sus amigos gatos para recuperar su tesoro.

La rareza de “Hamilton” es que por fin llega al cine, diez años después de su estreno teatral y a cinco de su proyección en Disney +. Lo curioso es que cuando se subió la película, la plataforma no estaba disponible en Argentina.

La historia creada por Lin Manuel Miranda se centra en la revolución americana y ganó 11 premios Tony y un Pulitzer. Fue durante años un fenómeno en Broadway hasta que el director decidió reunir el elenco original para darle forma a la película, que esta semana, por fin, llega a Cinemacenter.