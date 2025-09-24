"A los despechados, les recomiendo que vayan a ver mi show"

La combinación de canciones de despecho y desamor con la alegría que tienen los ritmos bailables hacen que un recital de Ángela Leiva sea una montaña rusa de sensaciones. Los puntanos lo comprobarán el jueves, cuando la cantante y actriz llegue por segunda vez a la provincia y por primera al Cine Teatro.

A partir de las 21, la artista saldrá al escenario con una banda numerosa para hacer la parada local de “Mi voz para el mundo”, la gira que emprende por todo el país. “Ya recorrí varias provincias y nos está yendo muy bien. El show está armado con una dinámica entre divertida y entretenida. Pasamos de las canciones más románticas, más dramáticas, a tener un poco de humor, a tener un feedback con la gente”, dijo Leiva en exclusiva para El Diario de la República.

Ante la promesa de que el show “será una fiesta”, Ángela recordó que en San Luis siempre la trataron muy bien, “a pesar de que no voy tan seguido como a mí me gustaría”. Al respecto, la cantante señaló que “cada lugar, cada ciudad, cada provincia tiene su público”. Y recordó que le ha pasado que en una misma provincia, aunque en distintas ciudades, la gente responda de modo diferente.

“A veces –comparó- el público tiene ganas de disfrutar el show sentados, tranquilos; otras tiene ganas de pararse y bailar. Es diferente en todos lados”.

Por ejemplo, el concierto del jueves será muy diferente al que dio hace un par de años al aire libre, en su debut en la provincia. El hecho de que sea en un teatro pone a la cantante en otra posición. “Cuando sé que el público está sentado en una butaca mirando el escenario todo el tiempo, que no tiene ninguna otra distracción más que estar mirando el show todo el tiempo, me pongo alerta a eso y atenta a no dejar pasar detalles”.

Sin duda, los momentos más especiales en las presentaciones de Leiva llegan cuando hace sus canciones de despecho y enojo. La cantante tiene una teoría para eso: “Los seres humanos somos masoquistas y nos gusta seguir sufriendo, sobre todo escuchando canciones tristes o de desamor. Y ahí es donde me beneficio porque tengo tantas canciones de ese calibre que la gente viene a disfrutar, a llorar, a desahogarse”.

Para la cantante, lo mejor que pasa en ese momento es el feedback con los espectadores y, sobre todo, la comprobación de que al interpretar o escribir una canción triste haya otro que la tome como propia. Así, Ángela también tiene un consejo: “A las personas despechadas, les recomendaría que vengan a ver un recital mío”.

La invitación es porque Leiva está convencida de que su show es más que eso. “Es una experiencia, la gente está on fire, como lo está en las redes sociales, que las tengo muy activas porque trato de tener mucha comunicación con mis seguidores”, concluyó.

Contenta con su carrera como actriz que le permitió tener un año lleno de premios por su rol en el musical “School of rock” (el Hugo, el Martín Fierro al teatro, las nominaciones al ACE y al María Guerrero), Ángela informó que la tarea le dio muchas satisfacciones y que mantiene unos cuantos proyectos a futuro, de los que no puede contar nada pero que son “cosas muy bonitas”.