Lo atraparon oculto debajo de un colectivo y “con los cables en las manos”

En Villa Mercedes ocurrió un caso policial donde se cumplió el conocido refrán de “lo agarraron con las manos en la masa”, que en esa situación podría ser adaptado a la versión: “Lo agarraron con los cables en las manos”.

El particular episodio ocurrió este martes a la madrugada en la esquina de la calle Zabala Ortiz y Avenida Mitre, donde estaba un colectivo de una empresa privada.

El ladrón cayó por un llamado que se hizo al Centro de Operaciones (911) y los primeros efectivos que llegaron, constataron que la puerta del micro, un Mercedes Benz, estaba sin medidas de seguridad visibles.

En esa primera inspección no se detectó la presencia de personas. Sin embargo, minutos después, al regresar a la zona, los agentes observaron que un hombre estaba oculto debajo del rodado y se constató que había cortado parte del cableado eléctrico del colectivo.

El individuo fue identificado y trasladado para su revisión médica, quedando luego a disposición de la Comisaría Novena “en calidad de demorado”.

La oficina de prensa policial señaló que en el procedimiento se secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con cabo de madera, una mochila y una gorra, entre otros objetos.

Posteriormente se hicieron presentes el chofer del vehículo y la propietaria de la empresa, quienes confirmaron la titularidad del rodado.

La identidad del malviviente no fue informada.