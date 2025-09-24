San Luis ya tiene un representante en el PreCosquín

El largo camino hacia el festival de Cosquín comenzó el fin de semana para Alexis Logiudice en el Preselectivo de Godoy Cruz. El campeón de malambo puntano se quedó con la competencia, por lo que San Luis ya tiene un representante en la etapa final del certamen, que se realizará del 3 al 19 de enero en la plaza Próspero Molina.

Alexis es un reconocido bailarín de la provincia que ya tiene grandes logros a nivel nacional, como la obtención de la categoría juvenil en el certamen de Laborde, el más prestigioso del malambo argentino. En Mendoza, el fin de semana, ganó con autoridad su categoría “Malambo individual masculino” como sucedió el año pasado, cuando también ganó el pase para la final coscoína.

Con el logro, Logiudice avizora un verano muy movido con las botas y el pañuelo al cuello. Probablemente participe del festival del Laborde y ya tiene asegurado su lugar en el PreCosquín. En caso de pasar esa instancia –que tiene dos etapas- podrá actuar en el festival mayor del folclore.

El fin de semana que viene en San Juan, habrá más puntanos dispersos por el país en los preselectivos. El ballet La sajuriana y el conjunto de malambo de la institución estarán en San Juan tratando de seguir los pasos y el zapateo de Alexis.