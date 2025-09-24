Declaran culpable a un hermano y absuelven al otro por el crimen de Cristian Esquivel

Un tribunal del Colegio de Juicio de San Luis, integrado por Julio Fernando de Viana, José Luis Flores y Adriana Lucero Alfonso, declaró este miércoles penalmente responsable a Luis Becerra por el homicidio simple de Cristian Esquivel, un tatuador de 49 años. Su hermano Omar fue absuelto y recuperó la libertad inmediata.

El crimen ocurrió en la madrugada del 22 de febrero de 2024, a pocos metros de la casa de la víctima en la calle Riobamba al 900. Esquivel recibió siete puñaladas y, gravemente herido, caminó hasta una estación de servicio sobre Héroes de Malvinas al 500, desde donde llamaron a una ambulancia. Falleció horas después en el Hospital Ramón Carrillo durante una intervención quirúrgica.

La audiencia de juicio de cesura, programada para este jueves a las 9, definirá la pena que recibirá Luis Becerra. En esta instancia, las partes presentarán sus argumentos y pruebas sobre la magnitud de la condena, mientras que la autoría del hecho ya no está en disputa.