Martes 23 de Septiembre de 2025



Córdoba

Llega a juicio sacerdote acusado de abuso sexual

Patricio Cruz Viale pertenecía a la comunidad de Schoenstatt y está preso en el penal de Bower.

Por redacción
| Hace 2 horas

La fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual solicitó que se eleve a juicio oral el caso de un cura, acusado de abuso por una mujer, en un hecho que se habría producido un año atrás en un santuario de la zona norte de la ciudad de Córdoba.

 

Se trata de Patricio Cruz Viale, de 57 años, un conocido religioso que se desempeñaba en la congregación de Schonenstatt, y que está acusado de 'abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ser ministro de culto'.

 

Por su parte, y tras haber finalizado la etapa de instrucción, el fiscal Juan Avila Echenique  pidió que la causa pase a juicio oral; en tanto, la defensa del cura todavía puede apelar y oponerse a tal medida.

 

La investigación se inició en septiembre de 2024, luego de la denuncia de una mujer de 46 años, quien aseguró que Viale abusó de ella en su despacho, tras una misa. El hecho habría ocurrido en el predio del santuario de Schoenstatt, también conocido como Centro Padre Kentenich (CPK) en el barrio Cerro de Las Rosas de la capital cordobesa.

 

Por tal motivo, el religioso fue encarcelado en el penal de Bower en noviembre del año pasado, y desde entonces espera de una resolución de la causa.

 

 

