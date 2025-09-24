Admiten causa y suspenden al juez Santiago Ortiz

El Jurado de Enjuiciamiento de San Luis admitió la formación de causa contra el juez de Garantía Nº 4 de la Segunda Circunscripción, Santiago Andrés Ortiz, y dispuso su suspensión con el cincuenta por ciento de su sueldo.

La resolución se adoptó el 23 de septiembre en el marco del expediente iniciado a partir de una denuncia presentada por el abogado Carlos Desiderio Díaz.

La apertura del jury se fundamenta en irregularidades detectadas en la excusación del magistrado dentro de la causa conocida como “Molino Fénix”. Según fuentes, se hallaron inconsistencias técnicas y jurídicas que motivaron la votación favorable de la mayoría de los integrantes del cuerpo evaluador.

El acusador tiene ahora siete días para presentar su escrito, conforme al artículo 30 de la normativa vigente.

La resolución lleva las firmas del presidente del Jurado, Jorge Alberto Levingston, y de los integrantes María Claudia Uccello, María Nazarena Chada, Mauricio Secundino Daract, Carlos Leonardo García, y los diputados Lino Walter Aguilar y Carlos Roberto Pereira, con secretaría a cargo de Paola Susana Giannini.