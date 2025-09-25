Transmitieron en vivo por Tik Tok las torturas a las chicas asesinadas en La Matanza

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri, Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15,fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, adonde habían sido llevadas engañadas.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Por el hecho hay cuatro detenidos, dos varones y dos mujeres. Se tratan de Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Todos se encuentran en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria.