Robaron otra moto en Centenario y Riobamba: piden ayuda para encontrarla

En menos de un mes, la zona de avenida Centenario volvió a ser escenario de un robo de moto. Este miércoles, cerca de las 20:30, sustrajeron una Motomel S2 150 cc, patente AO89S1B, que estaba estacionada frente al supermercado Vea, a dos cuadras del lugar donde ocurrió un hecho similar semanas atrás.

La víctima es Santiago Fernández, empleado de la misma cadena de supermercados, quien junto a su familia difundió en redes sociales un pedido de colaboración para recuperar el rodado, que utiliza como herramienta de trabajo. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 266-5007518.

El caso revive el recuerdo de otro robo sufrido por su hermana, Macarena Fernández, a quien le llevaron su moto en Pedernera y Rivadavia meses atrás. “Nunca se supo nada de la mía y esperamos que la historia no se repita”, expresó la joven en contacto con El Diario de la República.