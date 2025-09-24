Robaron otra moto en Centenario y Riobamba: piden ayuda para encontrarla
En menos de un mes se repitió un robo en la misma zona de San Luis. Esta vez la víctima fue Santiago Fernández, quien necesita el vehículo para trabajar y difundió su búsqueda.
En menos de un mes, la zona de avenida Centenario volvió a ser escenario de un robo de moto. Este miércoles, cerca de las 20:30, sustrajeron una Motomel S2 150 cc, patente AO89S1B, que estaba estacionada frente al supermercado Vea, a dos cuadras del lugar donde ocurrió un hecho similar semanas atrás.
La víctima es Santiago Fernández, empleado de la misma cadena de supermercados, quien junto a su familia difundió en redes sociales un pedido de colaboración para recuperar el rodado, que utiliza como herramienta de trabajo. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 266-5007518.
El caso revive el recuerdo de otro robo sufrido por su hermana, Macarena Fernández, a quien le llevaron su moto en Pedernera y Rivadavia meses atrás. “Nunca se supo nada de la mía y esperamos que la historia no se repita”, expresó la joven en contacto con El Diario de la República.
