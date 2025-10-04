  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Sabado 04 de Octubre de 2025

21°SAN LUIS - Sabado 04 de Octubre de 2025

GP de Singapur

Franco mejoró el sábado pero largará 18 el domingo

El argentino tuvo una muy buena prueba libre 3 en la que terminó 16; pero en la Clasificación repitió la historia de siempre. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Con buenas sensaciones terminó el sábado de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. La prueba libre 3, corrida a las seis de la mañana argentina, lo encontró en el puesto 16 y la qualy en el 18, delante de su compañero de equipo Pierre Gasly.

 

 

Que el argentino termine por delante de su coequiper francés no es una novedad y ya sucedió en varias ocasiones durante la temporada. La situación desnuda también la debilidad de Alpine, el único equipo que no sumó puntos en el campeonato de constructores.

 

 

Como consecuencia de su performance en el qualy, de la que quedó eliminado en el primer corte, Franco largará en la posición 18 en la carrera del domingo.

 

 

 

