Buena carrera de Colapinto, que terminó en el puesto 16

Por momentos del Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto estuvo a muy poco de conseguir los primeros puntos de la temporada. Durante buena parte de la competencia, el piloto argentino marchó en el puesto 13 pero el desgaste de los neumáticos lo conminó en las últimas cinco vueltas al puesto 16, el mismo en el que largó.

Las dificultades que Alpine tuvo durante toda la temporada continuaron en Singapur y los dos coches del equipo siguieron en los últimos puestos. En la competencia interna, Colapinto terminó dos puesto por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

A seis carreras del final, la preocupación de Colapinto radica en que su equipo lo confirme como piloto titular para el año que viene, algo que podría suceder en las próximas competencias, en Estados Unido o Brasil.

En el circuito nocturno de Singapur el más rápido fue el inglés George Russell, de Mercedes, quien se mantiene cuarto en el campeonato. El segundo fue Max Verstappen, de Red Bull; y completó el podio Lando Norris, de Mc Laren.