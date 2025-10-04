Gimnasia volvió al triunfo y empate en San Juan

Gimnasia y Esgrima La Plata volvió al triunfo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al vencer por 1 a 0 a Sarmiento en Junín, en un encuentro disputado en el estadio “Eva Perón” por la undécima fecha.

El conjunto comandado por Alejandro Orfila cortó una racha de tres derrotas consecutivas y sumó tres puntos vitales para pelear en los puestos de playoff de la Zona B.

El único gol del partido llegó sobre el cierre del primer tiempo, a los 46 minutos, cuando Marcelo Torres transformó en gol un penal sancionado, después de una revisión del VAR, por una mano de Facundo Roncaglia dentro del área.

Fue el delantero Torres el encargado de tomar el balón, para definir con categoría, cruzado y rasante, para lograr que el “Lobo” se ponga en ventaja por 1 a 0 frente al equipo de Junín antes del entretiempo.

En la próxima fecha, el “Lobo” recibirá a Talleres de Córdoba el sábado a las 16. 45 horas. Por el lado del conjunto de Junín, viajará al estadio Monumental para enfrentarse a River el domingo a las 19.15.

Un empate que no fue negocio

San Martín de San Juan e Instituto igualaron 0 a 0 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en el barrio sanjuanino de Concepción.

El resultado dejó con gusto a poco a ambos, ya que el conjunto sanjuanino continúa en zona de descenso, mientras que los cordobeses no lograron acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El empate deja a San Martín en una situación comprometida con el descenso, donde se encuentra último en los promedios. En la Zona B se ubica en el undécimo puesto con 11 puntos.

Por el lado de Instituto, se encuentra décimo con doce unidades, donde perdió la posibilidad de escalar y llegar a la zona de playoffs.

El equipo sanjuanino se enfrentará a San Lorenzo en la próxima fecha el viernes a las 14.30 horas, mientras que los cordobeses recibirán a Atlético Tucumán el domingo a las 16.45.