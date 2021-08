Martini y Messera dejaron de ser los técnicos de Gimnasia La Plata

Los técnicos Leandro Martini y Mariano Messera dejaron de ser este domingo los entrenadores de Gimnasia y Esgrima La Plata, según se resolvió tras una reunión que se llevó a cabo en la sede social del club.

Martini y Messera se juntaron con parte de la dirigencia representada por Daniel Giraud, Mauro Coronato, Marcelo Adrián Biagiola y Osvaldo Jorge De Marziani, según informó Cielosports.

Tras media hora de encuentro, decidieron que no continúen en el cargo y el principal argumento esgrimido por la dirigencia de Gimnasia La Plata habría sido que no ven una respuesta futbolística de los jugadores, y consideran que no pueden seguir perdiendo puntos pensando en el futuro.

La dupla técnica alcanzó los cinco partidos consecutivos sin victorias, cuatro de ellos por la Liga Profesional con tres derrotas y un empate, a lo que se suma la caída ante Argentinos Juniors que le valió la eliminación de la Copa Argentina.

En tanto, trascendió que, en principio, se haría cargo del plantel el actual mánager y coordinador de Divisiones Juveniles, Gabriel Perrone, pero solo por la jornada de este lunes, mientras que la Comisión Directiva se abocó en la búsqueda de un nuevo entrenador.

