El sentido adiós de Eugenia Quevedo a su abuela de La Toma

Eugenia Quevedo atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su abuela, quien residía en La Toma. A través de sus perfiles oficiales, la artista compartió sus sentimientos con sus seguidores, y la homenajeó públicamente en lugar de llamarse a silencio.



"Con mucha angustia y dolor en mi corazón me tocó despedir el día de ayer a mi nonita", expresó la cantante, quien en diversas oportunidades había mencionado el vínculo especial que las unía.



Para honrar su memoria, Eugenia publicó un fragmento de una zamba que grabó -casualmente- el pasado mes de febrero en La Toma, junto al folclorista Facundo Toro.



La artista manifestó que eligió despedirla "como ella le hubiese gustado", convirtiendo su arte en un tributo para la mujer que fue parte fundamental de su vida.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y condolencias por parte de colegas y fanáticos de todo el país.