El puente derivador, entre el olvido, la oscuridad y la gente que duerme allí

Los colchones de las personas que se juntan en el puente a dormir por las noches.

Personas que duermen entre su estructura, los yuyos altos y, por la noche, la oscuridad total dominan el paisaje de uno de los ingresos más usados a la ciudad de San Luis, el del Puente Derivador, en la zona este.

El lugar es transitado de manera permanente por miles de autos que lo pasan por debajo y por arriba, ya que es la conexión entre San Luis y Juana Koslay y el punto donde inicia la calle Héroes de Malvinas y la ruta provincial 20. En sus alrededores está el supermercado Changomás y la EDIRO, la terminal de colectivos de larga y mediana distancia. Sin embargo, la Municipalidad lo ha sumido en un estado de abandono y olvido.

Los vecinos que se comunican con la comuna reciben respuestas incompletas. “Hace un mes que les escribí por primera vez y nunca me pasaron el número de reclamo ni siquiera”, dijo uno de los habitantes del barrio, quien dijo que ante una insistencia no le respondieron.

Ese es el tiempo, calculan, que lleva cortado el servicio de luz y que la Municipalidad no corta los pastos que crecen alrededor.

Lo que más preocupa a la gente es la cada vez mayor cantidad de gente que duerme debajo del puente y durante el día deja sus pertenencias en el lugar, con el peligro de cables cortados y colgados, que son otro símbolo del abandono.