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Adiós a Alfredo Gatica

Murió una de las voces más conocidas de San Francisco del Monte de Oro

Era el propietario de FM Paraíso, una de las radios del Departamento Ayacucho. Luchó contra una grave enfermedad.

Por redacción
| Hace 3 horas

La comunidad periodística de San Francisco del Monte de Oro y del Departamento Ayacucho está de luto por la muerte de Alfredo Gatica, que por décadas desplegó su labor informativa en FM Paraíso.

 

 

Pablo Alcaraz, colega de Gatica, comunicó este viernes su fallecimiento. “La radio de San Francisco está de luto", dijo el comunicador.

 

 

Gatica fue el creador de "Despertando", un programa que marcó una época en el pueblo y avanzó en su carrera hasta tener una radio propia, a la que bautizó "Paraíso".

 

 

 

Fue, además, uno de los comunicadores más conocidos y respetados del norte puntano. Desde diferentes sectores de San Francisco y de la región le expresaron sus condolencias a su familia. 

 

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