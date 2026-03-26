Ataque a tiros a la casa de la viuda del “Conejo”: el miedo no da tregua

La escena se repite y escala. Esta vez, la violencia volvió a golpear la casa de la viuda de un hombre asesinado en un contexto aún cargado de tensión barrial. Según la denuncia radicada en una comisaría de la capital puntana, la mujer relató que cerca de la madrugada comenzó a escuchar detonaciones compatibles con armas de fuego mientras descansaba en el interior de su vivienda.

Siempre de acuerdo a su testimonio, tras un llamado al 911, los disparos cesaron momentáneamente. Sin embargo, al salir al exterior, pudo observar a un individuo en la esquina, a quien identificó por su apodo, efectuando al menos dos disparos al aire con un arma de fuego. Los proyectiles habrían impactado contra el frente de su casa y también en viviendas colindantes, lo que reavivó el temor entre los vecinos.





La denunciante aseguró que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características y que existen registros fílmicos donde se observarían las agresiones. También indicó que hay medidas de restricción vigentes, aunque los episodios se repiten pese a las disposiciones judiciales.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó relevamientos y tomó material fotográfico. No se registraron personas lesionadas, pero los daños materiales vuelven a poner en evidencia un conflicto que no se apaga. Vecinos de la zona, en voz baja, describen noches marcadas por disparos, movimientos extraños y un clima de miedo constante.

El dato que agrava el cuadro: pese a que ya hubo detenciones vinculadas a la causa, los ataques continúan. La sensación en el barrio es que la violencia no tiene freno y que cada nuevo episodio profundiza una trama que mezcla viejas disputas, amenazas cruzadas y un escenario que, lejos de calmarse, parece recrudecer.