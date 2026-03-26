¿Qué va a pasar con Endeiza, Trombotto y Amondaraín en la causa del maíz?

El juez Alfredo Cuello no anduvo con medias tintas ni con temor en las lapiceras con las que firmó la formulación de cargos contra Ricardo André Bazla, el desdibujado exsecretario de Ética pública del Gobierno de Claudio Poggi, ahora marginado a ser un ciudadano común, acusado de ocho delitos, y con el peligro de que sumen otras causas.

A pesar de la presión mediática y judicial que tuvo que soportar en la previa al día de la audiencia, el magistrado tuvo una firme participación y se mostró en todo momento a cargo total de la situación, pese a la figura de relevancia que tenía sentado al frente, apocado, es cierto, ante el peso de la justicia.

Incluso, en los tribunales mercedinos cuentan que llamó la atención que Cuello reprendiera con algo de severidad al fiscal Leandro Estrada cuando el acusador quiso endilgarle a Bazla menos delitos que a Darío Oviedo Helfenberger, co imputado en la causa y también ex funcionario del gobierno de Claudio Poggi.

La actuación de Cuello fue seguida muy de cerca por el Superior Tribunal de Justicia no solo porque la causa interese de modo particular sino porque uno de sus integrantes, Víctor Endeiza, primo del vicegobernador, Ricardo, también está involucrado en el asunto.

La Justicia investiga el robo de dos toneladas de maíz –valuadas en casi dos millones de dólares- que desaparecieron del campo “El Caburé”, un establecimiento rural expropiado por el Gobierno de Poggi y por el que Bazla mostró un especial interés desde el inicio. Las múltiples fotos que hay del secretario de Ética en el establecimiento así lo confirman.

Por supuesto que de Endeiza no hay ninguna foto en “El Caburé”, ya que según la declaración de Oviedo el actual ministro de la Corte puntana y amigo personal de Claudio Poggi enviaba las órdenes desde su despacho, por entonces en la fiscalía de Estado de la provincia.

Tampoco pierden de vista la continuidad de la causa en el asustado Poder Ejecutivo, que se ve por primera vez acorralado ante una decisión judicial en su contra. La participación de los ministros de Desarrollo productivo, Federico Trombotto, y de Gobierno Gonzalo Amondaraín en distintas etapas de la causa también es investigada por la justicia provincial.

Trombotto, por caso, fue uno de los funcionarios del Gobierno que avaló la expropiación del campo y su continuidad en el proceso podría estar atado a esa circunstancia; en tanto que Amondaraín tiene en su contra la aparición de un audio de su hermano, Diego, asesor del ministro y especialista en compra y venta de granos y ganado, en el que hace referencia a la posibilidad de vender una carga de maíz.