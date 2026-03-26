Autismo: piden al Concejo de Merlo que reglamente una ordenanza promulgada hace cinco años

Hace cinco años la municipalidad de la Villa de Merlo se adhirió a la ley provincial de Autismo, pero la ordenanza comunal continúa sin la reglamentación, lo que imposibilita la aplicación de normas que favorecerían a vecinos con esa dificultad. Es por eso que la Asociación Autismo San Luis con sede en Merlo reiteró el pedido de cumplimiento, al que calificó de “urgente”.

La ordenanza fue sancionada en el 2019 y dispone además la creación de un Programa Municipal de Detección Temprana del Trastorno del Espectro Autista, que tiene como objetivo, entre otros, la detección precoz, la elaboración de un registro local, la capacitación de profesionales y la implementación de protocolos de intervención.

Pero nada de eso se ha llevado a cabo hasta ahora, en parte porque falta el trámite de rigor que debe salr del Concejo Deliberante merlino, adonde recayó el nuevo reclamo de la asociación.

“Como organización que trabaja diariamente con familias de la comunidad, hemos presentado reclamos formales y acompañado instancias de visibilización, sin obtener hasta el momento respuestas concretas”, dice el escrito que en la semana presentaron en el organismo.

La agrupación asegura que la falta de implementación de esta normativa se traduce en ausencia de políticas públicas específicas, dificultades en el acceso a diagnósticos tempranos, falta de acompañamiento adecuado y barreras persistentes para la inclusión educativa y social.