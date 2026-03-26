La salud sigue en crisis: ahora paran los residentes médicos
Pese a las amenazas del Gobierno, hacen el paro con asistencia a sus lugares de trabajo y lo extenderán jueves y el viernes. Reclaman aumento salarial y dicen que en el Ministerio de Salud no los escuchan.
Cansados de los desaires del Ministerio de Salud un grupo de residentes médicos de diversos hospitales de la Salud pública iniciaron un paro de dos días con una modalidad loable: asisten a sus lugares de trabajo. Apenas si se hicieron un tiempo para, algunos, manifestarse por la mañana en el Hospital Pediátrico de la calle Héroes de Malvinas.
Con sus guardapolvos y consignas como “Sobra vocación, pero falta trabajo digno”, “Cuidamos tu salud pero quién cuida de la nuestra?” o “Amo lo que hago pero no vivo con lo que gano”, los residentes luchan por una recomposición salarial hace largo tiempo, negada sistemáticamente por el Gobierno Provincial.
Los números asustan: un residente trabaja 272 horas al mes y cobra un millón de pesos de sueldo, sin recibo, sin aportes y sin aguinaldo.
La medida se realizará el jueves 26 y el viernes 27 pese a las amenazas que los médicos recibieron sobre que se les descontarán los días de paro. Incluso para los trabajadores del Hospital Central Ramón Carrillo la coacción oficial fue más grave: les dijeron que si hacían paro había posibilidad de que las residencias se cerraran de modo permanente.
Los médicos enviaron cartas y notas al Ministerio de Salud antes de llegar a la medida extrema y tuvieron una reunión con la secretaría de la ministra de Salud y la encargada de las residencias de la provincia, pero no obtuvieron respuestas favorables.
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