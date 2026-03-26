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Con obras de más de 100 artistas, abrieron el quinto Salón de las artes

En un acto lleno de color, quedó abierta la quinta edición del encuentro organizado por la fundación Súper arte. Desde el jueves se puede visitar por tres fines de semana seguidos y con entrada gratuita. 

Por redacción
| Hace 5 horas
Una noche llena de brillo, risas y arte. Fotos: Mirta Celi.

La gran reunión anual de los artistas plásticos de la provincia es el Salón de las artes, una megaexposición que hace cinco años se celebra sin interrupciones y gracias a la dedicación de la fundación Súper arte, un grupo de esmerados organizadores, en el Hotel Potrero de los Funes. La muestra permite ver pinturas, esculturas, grabados, dibujos, collages, fotos y otras técnicas de una gran cantidad de trabajadores del arte en la provincia.

 

 

Una de las modificaciones principales que tiene la edición 2026 del encuentro es que, por primera vez, un trabajo de curaduría seleccionó las piezas a exhibir, lo que redujo drásticamente la cantidad de obras. En relación al año pasado, hay ahora unos 40 artistas menos.

 

 

En el acto inaugural, realizado el miércoles a la noche en el segundo piso de la Caja de los trebejos, la curadora rosarina, Julieta Scarabelli, explicó los criterios de selección y dijo que se analizó 632 piezas de 160 artistas inscriptos, de los que quedaron 115.

 

 

Como en los años anteriores, el salón tiene artistas de toda la provincia que instalaron sus creaciones en las tres plantas de la Caja de los trebejos, que nuevamente se llenó de color y formas. La inauguración, para artistas e invitados especiales, fue el miércoles a la noche, pero la apertura formal será el jueves 26 y permanecerá, jueves, viernes, sábados y domingos hasta el 12 de abril. La entrada es gratuita.

 

 

En la primera actividad, estuvieron también los invitados especiales de la reunión, el prestigioso galerista Diego Real y Graciela Smith, creadora y directora de la revista Magenta, especializada en  arte. “Hace quince años que trabajo a nivel nacional e internacional y es la primera vez que veo en Argentina un evento tan importante como este, me animaría a decir que es el único evento de este tenor que hay en el país”, dijo Real.

 

 

Con el mismo nivel de sorpresa se manifestó la periodista. “Es un salón que tiene una variedad de obra increíble y que no tiene nada que envidiarle a las exposiciones que se ven en Buenos Aires”.

 

 

Durante tres fines de semana, además de la exposición, en el Salón habrá seminarios, charlas, talleres, presentaciones de libros, obras de teatro, danzas, tarot, y la primera subasta de arte que se hace en el marco del salón, programada para el sábado 4 de abril.

 

 

 

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