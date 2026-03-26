La inseguridad no da tregua en la provincia. A los robos que se cometen en las viviendas y en la vía pública, se suman los golpes que sufren los comercios como sucedió en la fiambrería “El Rey de España”, ubicada sobre la avenida del mismo nombre, a la altura de 800. Allí, además de los daños que ocasionaron, los ladrones sustrajeron alimentos y bebida alcohólicas.

El propietario del comercio descubrió lo ocurrido cerca de las 06:00 de este jueves, cuando llegó como cada mañana para abrir el local y se encontró con uno de los vidrios rotos y en el interior todo completamente revuelto. “Es muy feo arrancar así, venir a trabajar y encontrarte con esto”, expresó.

Según pudo constatar, los malvivientes se llevaron principalmente bebidas alcohólicas, entre ellas botellas de vodka y vinos, además de dinero en efectivo que había como cambio en la caja. “No había plata guardada, pero igual el daño que hacen es enorme”, lamentó.

El comerciante no ocultó su frustración: “Más allá de lo material, te sacan las ganas de seguir trabajando”, afirmó. Sin embargo, aseguró que seguirá adelante: “Aunque nos pateen el hormiguero, lo vamos a volver a construir”.

Tras el episodio, el dueño comenzó con las tareas de limpieza y orden para poder reabrir el local, en medio de la bronca e impotencia por una situación que, según expresó, forma parte de la realidad cotidiana.