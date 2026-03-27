Otoño en modo verano: marzo se despide con cinco días de mucho calor

Los últimos cinco días de marzo tendrán temperaturas máximas superiores a los 30 grados, por lo que el verano dará sus coletazos finales en San Luis. Por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene, primer día de abril, el calor regresará a la provincia.

Según la Red Estaciones Meteorológicas desde el viernes 27 hasta el último día del mes la temperatura ascenderá gradualmente, habrá vientos moderados, en algunos casos del norte, y no habrá lluvias.

El viernes se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 27 con la que comenzará la escalada. El cielo estará parcialmente nublado.

Para el sábado, el ascenso del calor será paulatino, con algunas nubes presentes y vientos del noroeste. La mínima será de 15 grados y la máxima de 30. El domingo, los termómetros romperán otra vez la barrera de los 30 y tendrán una máxima de 31, con mínima de 20.





El lunes 30 será una jornada ventosa, con ráfagas fuertes del noroeste, especialmente en el norte de la provincia, y temperaturas que, otra vez, irán por arriba de los 30. Para el martes y el miércoles se esperan cielo algo nublados pero un aumento de las máximas, que llegarán a los 32 grados.