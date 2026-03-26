Desalojaron a dos mamás y a sus hijos de una casa en una iglesia evangélica

Florencia y Yesica son dos mamás que trabajan en una Iglesia Evangélica Pentecostal, en la ciudad de La Punta y este jueves fueron desalojadas de la vivienda que ocupaban en el predio ubicado en la Licitación 4/02, manzana 25, casa 1. Fueron sacadas por la fuerza pública y literalmente “quedaron en la calle”.

Ante esta difícil situación, con la ayuda de los integrantes de la comunidad evangélica a la que asisten, buscan un techo dónde vivir con sus hijos.

En un contacto con los medios de prensa, señalaron que desde hace ya tres años que estaban en esta propiedad que había estado a la venta y cuyo negocio inmobiliario ya se había concretado para un futuro negocio comercial.

Pese a que la casa social estaba ocupada, fue vendida y tampoco se tuvo en cuenta que allí funcionaba un comedor social, que ante el recrudecimiento de la situación económica se había transformado en un punto de encuentro social, donde también convivían ocho niños.

Mientras el proceso judicial se desarrollaba, un abogado asistió a Yesica y Florencia, dando respuesta a las intimaciones de la jueza que ordenó el desalojo. No obstante, los ruegos que le hicieron las dos madres a la magistrada, de que tuviera en cuenta al momento y que habitaban el espacio con sus niños, “la noche se les vino encima” y quedaron en la calle.

Las dos madres que trabajan y tienen domicilio en La Punta y que mandan a sus hijos a las escuelas de la ciudad, intentaron llegar a un acuerdo con los nuevos propietarios, para que se reconocieran las mejoras realizadas en la casa. Sin embargo, dicen que nos las escucharon.

La expulsión de las dos familias se produjo mediante la utilización de las fuerzas policiales y de un camión, lo que generó una situación angustiosa y de mucha tensión. Como consecuencia de ello, una de las mamás que se encuentra en tratamiento oncológico, se desmayó.

Aunque se solicito ayuda en todos los ámbitos de atención social del Estado puntano, estas dos madres y sus hijos no fueron escuchadas y ahora se encuentra en distintos lugares, mientras la comunidad religiosa intenta ubicar un hogar donde vivir.