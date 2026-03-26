Deterioro crítico en la Escuela Nicolasa Berrondo: la comunidad exige respuestas urgentes

La Escuela Técnica N° 18 "Nicolasa Berrondo de Quiroga", una institución clave para la formación profesional en Villa Mercedes, se encuentra hoy en el centro de la polémica debido al avanzado estado de abandono que presenta su edificio.



A marzo de 2026, la comunidad educativa ha decidido elevar su voz de alerta ante una serie de problemas estructurales que, según denuncian, ponen en riesgo la integridad física de cientos de alumnos y docentes que concurren diariamente al establecimiento.

Así están las instalaciones. Foto: gentileza.



El panorama en el interior del colegio es alarmante y se manifiesta a través de paredes atravesadas por profundas grietas y techos que presentan filtraciones constantes de agua, derivando en una humedad crónica que afecta los cimientos.



A esta situación se suma un peligro eléctrico latente, denunciado por los propios estudiantes, quienes señalan que los ventiladores de techo se balancean de forma errática al encenderse, dando la impresión de estar a punto de desprenderse de sus anclajes.



La falta de mantenimiento se extiende también a los servicios básicos y al estado general del predio. Actualmente, la institución convive con baños clausurados, pérdidas de agua permanentes que no han sido reparadas y una preocupante acumulación de malezas en las zonas exteriores.

Las instalaciones están muy dañadas. Foto: gentileza.



Estos factores no solo dificultan el normal desarrollo de las clases, sino que también generan un ambiente insalubre para quienes deben permanecer en el lugar durante extensas jornadas de taller y teoría.



Este escenario de crisis en la "Nicolasa Berrondo" no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una realidad provincial marcada por la desinversión y el ajuste. En San Luis, la situación educativa atraviesa un periodo de fuerte tensión, exacerbado recientemente por el desplazamiento de docentes rurales que habían manifestado reclamos similares.



A nivel nacional, la derogación de normas que garantizaban niveles mínimos de inversión ha golpeado con especial dureza a las escuelas técnicas y agrotécnicas, dejando a las autoridades locales sin el respaldo presupuestario necesario para sostener las estructuras edilicias.



Informes recientes confirman que la provincia ha transitado un marcado periodo de retracción económica en el área educativa durante los años 2024 y 2025. El deterioro de la Escuela Técnica N° 18 se erige hoy como el ejemplo más visible de este proceso de desfinanciamiento, dejando a una comunidad educativa que, entre la bronca y el desamparo, aguarda soluciones concretas antes de que el daño estructural sea irreversible.

