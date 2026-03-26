Alberto Rodríguez Saá: "La Punta es el sol"

¿Cómo fue que surgió la idea de hacer la ciudad de la Punta, donde hoy está construida? En una ocasión, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá se refirió a la decisión de fundar una ciudad, que fue la primera del Siglo XXI, que nació hace 23 años.

“La ciudad de La Punta fue concebida en el 2001, porque había dificultades para la construcción de viviendas en la capital puntana, por la oposición de la Intendencia capitalina de ese momento. Entonces el gobierno provincial para poder construir viviendas tuvo que buscar un lugar fuera de la jurisdicción de la ciudad de San Luis, y se pensó en la zona de Donovan para hacer una ciudad nueva ahí. Mirando hacia la capital, que quedaría como la ciudad histórica y el Portezuelo que forma el Cerro de El Lince con La Punta desde San Luis, ese portezuelo hace una tremenda entrada a la ‘Ciudad Histórica’.

¿Pero, qué ocurrió?, se comenzó a dar una serie de especulaciones con los muchachos dueños de las tierras, que llevó a ver que había que invertir, dos o tres presupuestos provinciales, dada su especulación. Entonces se buscó otro lugar en secreto, cuando se tuvo, se compró la tierra y después mediante una expropiación con el consentimiento de quien la había comprado, se sacó un precio baratísimo”, recordó Alberto.

¿Cómo fue el sueño de la ciudad?

“Cuando se piensa una ciudad de la nada, hay que pensarla como una ciudad ideal, es el juego de hacer una utopía, por eso La Punta tiene un Centro de Inteligencia de la nueva era, y es una ciudad con Universidad, con industrias culturales y deportivas, que son todas industrias con inteligencia sin humo”.



El ex gobernador dijo que La Punta debe buscar “no ser una ciudad dormitorio”, que su gente se quede en su ciudad y que tenga su propio centro cultural, deportivo, de encuentro. Que la ciudad sea vista como un destino, siendo también la más moderna, la ciudad del Siglo XXI.

“Hoy en día, el Cabildo, la Universidad de La Punta, el Estadio, conforman un paisaje que es sumamente visitado por turistas que no pueden creer que estén estas obras publicas allí.

Además el entretenimiento se sumo en lo que es el Hipódromo, el casino y el hotel. Es el primer Hipódromo construido después de Palermo, San Isidro, y este de La Punta tiene todas carreras oficiales”.

En la ciudad de La Punta conviven todas las religiones de manera muy tranquila, hay una cuestión ecuménica instalada agregó.

La ciudad de La Punta, fundada en 2003, nació como un proyecto visionario de Alberto Rodríguez Saá para crear una "ciudad del futuro", impulsada por la necesidad de vivienda y la búsqueda de un polo tecnológico, cultural y educativo, desligado de la infraestructura histórica de la capital

Fue concebida para fomentar la identidad local, construyendo réplicas históricas como el Cabildo y la Casa de Tucumán para conectar con la historia argentina.

Surgió como una ciudad satélite planificada al pie de las sierras, con un enfoque en la modernidad, la calidad de vida y el desarrollo urbanístico.

Se proyectó con un fuerte componente tecnológico, albergando la Universidad de La Punta (ULP), conectividad y un entorno moderno.

La iniciativa buscaba generar una ciudad sostenible, tecnológica y de rápido crecimiento, convirtiéndose en el pueblo más joven de Argentina al momento de su fundación.