En 2018, la International Weightlifting Federation tomó una decisión que sacudió dos décadas de estadísticas: eliminó las antiguas categorías y creó 10 nuevas divisiones masculinas y 10 femeninas. Con ese simple movimiento administrativo, todos los récords mundiales anteriores quedaron archivados y el contador volvió a 0. El cambio afectó a pesos emblemáticos como los 69 kg y 85 kg, que desaparecieron del mapa competitivo. A partir de 2019, cada levantamiento superior se convirtió automáticamente en nuevo récord mundial. La reestructuración cambió completamente el panorama del podio mundial. Dentro de 1xBet-Honduras se encuentran mercados específicos para torneos oficiales.

En el Mundial de Pattaya 2019, se establecieron más de 100 nuevas marcas oficiales en arrancada, envión y total olímpico en apenas 7 días de competición. El chico Lü Xiaojun, ya campeón olímpico, volvió a inscribir su nombre en tablas completamente nuevas en la categoría de 81 kg. El sistema obligó a atletas a ajustar masa corporal entre 1 y 3 kg para encajar en divisiones rediseñadas. La reorganización de las categorías de peso borró antiguas marcas mundiales y en Honduras-1xBet se pueden seguir competiciones de halterofilia con mercados como ganador por categoría.

Nuevas divisiones, nuevos referentes históricos

Antes de 2018 existían 8 categorías masculinas; después de la reforma pasaron a ser 10. En divisiones como 96 kg o 102 kg, los récords comenzaron literalmente desde el primer levantamiento válido. El total olímpico, suma de 2 movimientos, se convirtió en terreno virgen para nuevas cifras. La redefinición también respondió a exigencias del International Olympic Committee para mantener el programa olímpico. Seguir una competición por categorías exige acceso constante. La versión móvil de 1xBet Honduras permite consultar resultados desde el teléfono.

Elementos clave del reinicio competitivo:

Reforma oficial en 2018.

10 categorías masculinas y 10 femeninas.

Más de 100 récords en el Mundial 2019.

Ajustes corporales de 1–3 kg.

Márgenes de victoria de apenas 1 kg.

El impacto psicológico fue inmediato, porque competir ya no significaba superar marcas de hace 15 o 20 años, sino construir historia nueva. En Tokio 2020, cada campeón olímpico se convirtió automáticamente en referente estadístico inaugural de su división. El ranking mundial también tuvo que reorganizarse en función de las nuevas estructuras. Cuando las finales se desarrollan en diferentes horarios la versión móvil de Honduras 1xBet facilita revisar eventos en cualquier momento.



