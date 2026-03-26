Las ganas imparables de un kiosquero que unió Villa del Carmen y San Juan en bicicleta

Hace unos años –nadie recuerda cuántos con precisión- Juan Vera, un kiosquero de Villa del Carmen, le dijo a sus hijos que “algún día” iba a unir su localidad en el Valle del Conlara con San Juan. Con el silencio que habitualmente recorren sus días, el domingo pasado a la mañana agarró su bicicleta comprada hace dos meses y con un viejo amigo, Carlos “Pluma” Biolatti, comprendió que el día había llegado.

El lunes, Juan llegó a San Juan y cumplió su objetivo, pero no se quedó allí. “Me escribió desde el camino y me dijo que ya había hecho 180 kilómetros en solo algunas horas”, contó, sorprendida, su hija Lourdes Vera. A los 400 kilómetros de vuelta los hizo más tranquilo, con interrupciones en San Expedito, Santa Lucía y algunas estaciones de servicio ruteras en donde paró a tomar un café y estirar las piernas. El jueves estaba nuevamente en su casa.

“Lo que hizo mi papá es un ejemplo para que la gente adulta no tenga miedo de hacer lo que le gusta y persiga sus metas, que vean que nada es imposible, que la edad es solo un número”, continuó su hija en una charla con El Diario de la República.

A Juan no le gusta decir su edad pero las malas lenguas dicen que tiene “más de 59”, aunque sus familiares coinciden en que su alma es de una persona joven. “Pasó por muchas cosas en la vida –agregó su hija, emocionada-, incluso problemas visuales que nadie se imagina, pero la luchó y pudo completar el viaje como si nada”.

Uno de los golpes que soportó Juan fue la muerte de Liliana, su esposa, producida hace algunos años pero siempre presente en su vida. A partir de entonces, el hombre quedó a cargo de Lourdes y Andrés, su otro hijo, quienes se convirtieron en sostenes emocionales de sus días.

No hace mucho tiempo que Vera comenzó a andar en bicicleta, pero ya hizo travesías a Mina Clavero, Cura Brochero y Santa Rita, siempre con rodados de Mountain Bike. Hace solo dos meses se compró una rutera –“la quería hace muchísimo”, sostuvo su hija- y con ella, sin mucha práctica, se puso en camino a su aventura.